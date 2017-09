Dynamo Kiew siegt nach Rückstand

Dynamo Kiew führt nach der 1. Runde die Tabelle der YB-Gruppe an © KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

In der Gruppe B (mit YB) startet Dynamo Kiew mit einem 3:1-Heimsieg über Skenderbeu in die Europa League.Die Albaner von Skenderbeu Korça, in zwei Wochen der nächste Gegner der Young Boys, konnten bei Dynamo Kiew zur Pause an eine Überraschung glauben.