Dzemailis weiter Weg an die Klub-WM

Blerim Dzemaili (rechts) im Kämpft mot Torontos Giovinco © KEYSTONE/AP The Canadian Press/PAUL CHIASSON

Blerim Dzemaili ist mit Montreal Impact nach dem Hinspiel im Final der «Canadian Championship» in Rücklage. Die Impact kommt im Heimspiel gegen den FC Toronto nicht über ein 1:1 hinaus.Das Rückspiel findet in der Nacht auf den kommenden Mittwoch in Toronto statt.