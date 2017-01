Im Lötschberg-Basistunnel ist am Samstagmorgen ein Eurocity-Zug steckengeblieben. Rund 350 Passagiere müssen im Tunnel in einen Ersatzzug umsteigen, wie eine BLS-Sprecherin auf Anfrage mitteilte. Grund für den Ausfall ist eine technische Störung am Zug.

Zahlreiche Züge werden über die Lötschberg-Bergstrecke umgeleitet. (SDA)