Ecuador macht Wikileaks-Gründer Assange zum Staatsbürger

Der seit fünfeinhalb Jahren in der ecuadorianischen Botschaft in London festsitzende Wikileaks-Gründer Julian Assange erhält von Ecuador die Staatsbürgerschaft. © Keystone/AP/Frank Augstein

Ecuador hat den seit 2012 in seiner Londoner Botschaft lebenden Wikileaks-Gründer Julian Assange eingebürgert. Dem Australier sei bereits am 12. Dezember die Staatsbürgerschaft zuerkannt worden, teilte Aussenministerin María Fernanda Espinosa am Donnerstag mit.