Ecuador kappt Assanges Internetzugang

Hat kein Internet mehr: Wikileaks-Gründer Assange in seinem Exil in der ecuadorianischen Botschaft in London. (Archiv) © KEYSTONE/AP/FRANK AUGSTEIN

Wikileaks-Gründer Julian Assange kann von seinem Botschaftsexil in London aus nicht mehr mit der Aussenwelt kommunizieren. Ecuadors Botschaft sperrte dem Australier sämtliche Kommunikationsmittel, teilte die ecuadorianische Regierung am Mittwoch in Quito mit.