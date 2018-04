Ed Sheeran auch als Puppe nicht «Happier»

«Happier» ist die jüngste Veröffentlichung von Ed Sheerans dritten Studioalbum «÷». Das Video steuert Emil Nava (Eminem, Rihanna) bei, der seit den frühen Tagen von Ed Sheerans Karriere mehrere seiner Videos drehte.

Angesiedelt in der Kulisse New Yorks und inhaltlich der Geschichte des Songs folgend, gibt es in dem Video ein Wiedersehen mit dem Puppen-Doppelgänger von Ed Sheeran, der sein Debüt im offiziellen Video zu «Sing» feierte und hier einmal mehr einen grossartigen Auftritt hat.

Ed Sheeran ist derzeit auf einer weltweiten Stadiontour, die ihn unter anderen im Juni für vier ausverkaufte Konzerte ins Londoner Wembley-Stadion und im August für zwei ausverkaufte Konzerte in die Schweiz führt.

(red.)