Ed Sheeran meldet sich mit neuen Songs zurück

Mehr als eineinhalb Jahre nach seiner bislang letzten Single hat der britische Musiker Ed Sheeran wieder neue Musik veröffentlicht. Am frühen Freitagmorgen präsentierte er die Songs «Shape of You» und «Castle on the Hill».