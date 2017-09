SC Bern verliert in Nottingham

Zweifacher Torschütze für Zug: der neu verpflichtete Amerikaner Garrett Roe © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Der SC Bern verliert in der Champions Hockey League beim britischen Nobody Nottingham 2:4, die ZSC Lions unterliegen Frölunda. Einziger Schweizer Sieger ist am Samstag der EV Zug.Bern erlitt eine Niederlage, die nicht hatte erwartet werden können und als peinlich zu bezeichnen ist.