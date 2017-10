Als die Feuerwehrleute am Brandort eintrafen, stand die frühere Sägerei bereits in Vollbrand. © Berner Kantonspolizei

In Moosseedorf BE ist am Dienstagnachmittag eine ehemalige Sägerei niedergebrannt. Eine Person erlitt dabei leichte Verletzungen und musste vor Ort medizinisch versorgt werden. Zur Ursache des Feuers wurden Ermittlungen aufgenommen.