Erste Verteidigungsministerin Spaniens Carmen Chacón wurde tot aufgefunden.

Die frühere spanische Verteidigungsministerin Carme Chacón ist im Alter von nur 46 Jahren gestorben. Die sozialistische Politikerin sei am Sonntagabend tot in ihrer Wohnung in Madrid gefunden worden, meldete die Zeitung «El País».In Interviews habe sie mehrmals von einem Herzfehler berichtet.