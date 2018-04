Früherer Diktator García Meza gestorben

Boliviens Ex-Diktator Luis García Meza ist im Alter von 88 Jahren in einem Militärspital gestorben. (Archiv) © Keystone/AP/Sandra Boulanger

Boliviens ehemaliger Militärdiktator Luis García Meza ist am Sonntag im Alter von 88 Jahren in einem Militärspital in La Paz gestorben. Sein Anwalt Frank Campero gab Herzstillstand und Lungenversagen als Todesursache an.