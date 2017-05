Ehemaliger Regierungschef Mitsotakis gestorben

Hat die Politik seinen Kindern weitervererbt: Griechenlands ehemaliger Regierungschef Konstantinos Mitsotakis ist 98-jährig gestorben. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/ARIS SARIS

Der frühere griechische Regierungschef Konstantinos Mitsotakis ist am Montagmorgen im Alter von 98 Jahren in Athen gestorben. Dies teilte seine Familie in einer kurzen Erklärung mit. Er starb «umgeben von Menschen, die ihn liebten und die er liebte», hiess es darin.