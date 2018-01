Ehemann erschiesst im Spital seine Frau

Ein 83-Jähriger hat im Spital in Affoltern am Albis seine gleichaltrige Ehefrau getötet. Danach richtete er sich selbst. Die Kantonspolizei Zürich untersucht nun das Motiv. © Spital Affoltern am Albis

Tötungsdelikt im Spital: Ein 83-jähriger Mann hat in der Nacht auf Mittwoch in Affoltern am Albis ZH seine gleichaltrige Ehefrau erschossen. Danach richtete er sich selbst.