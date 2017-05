Ehringerkuh Tzigane kämpft sich im Wallis zum Königinnentitel

Tzigane mit ihren stolzen Besitzern, der Familie Wyssen. In Aproz VS massen sich rund 100 Ehringerkühe. Tzigane ging als Siegerin aus dem Wettbewerb hervor. © KEYSTONE/DOMINIC STEINMANN

Tzigane heisst die neue Königin in den Reihen der kampfeslustigen Eringerkühe. Die zehnjährige Ehringerkuh eines Oberwalliser Züchters setzte sich am nationalen Final der Kuhkämpfe in Aproz VS vom Sonntag durch.