Ein Exoskelett als Star der Genfer Erfinder-Messe

Das von Silke Pan getragene Exoskelett fand an der Genfer Erfinder-Messe viel Aufmerksamkeit. © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

An der am Mittwoch eröffneten Genfer Erfinder-Messe in Genf hat die frühere Zirkus-Artistin Silke Pan trotz Querschnittlähmung wieder gehen können, dank eines Exoskeletts. Auch andere Erfinder zeigen originelle Kreationen.