Felssturz verschüttet die Forclaz-Passstrasse

Ein Felssturz hat die Passstrasse über den Forclaz im Wallis verschüttet. © Kantonspolizei Wallis

Ein beträchtlicher Felssturz hat am Samstag gegen 6 Uhr früh die Forclaz-Passstrasse im Wallis verschüttet. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Einige Felsbrocken rollten bis in die Nähe des Dorfs Trient VS.