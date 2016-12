Ein Gipfel-Halbmond und eine Explosion in St.Gallen

Für die einen war es eine gelungene Aktion, für die anderen ein Verrat an ihren Werten: Künstler Christian Meyer platzierte einen Halbmond auf dem Gipfel der Freiheit. Einige Tage zuvor gab es eine Explosion in der Kehrichtverbrennungsanlage im Sittertobel. Und dann meldet sich im September noch Tranquillo Barnetta. Per Handyvideo verkündet er, dass er zum FC St.Gallen zurückkehrt.

Dieser Halbmond erzürnte die Gemüter

Christian Meyer hat mit seinem Halbmond sein Ziel erreicht: Die Leute zu Diskussionen animieren. Der Atheist platzierte seine Kunstfigur ausgerechnet auf dem Gipfel der «Freiheit». Die ganze Welt sprach über das Werk des Künstlers.

Explosion im Sittertobel

An einem stinknormalen Mittwochmittag gab es im Sittertobel einen lauten Knall. In der Kehrichtverbrennungsanlage gab es eine Explosion, dabei wurden fünf Personen verletzt. Ursache war falsch entsorgter Abfall, wie sich einige Tage später herausstellte. Die Verletzten sind mittlerweile wieder gesund.

Marcel Hug räumt in Rio ab

Nachdem die Olympischen Spiele in Rio für die meisten bereits vorbei waren, begann der Wettkampf für den Thurgauer Rollstuhl-Sportler Marcel Hug. Und wie! Er hatte in zwei seiner Rennen die Nase ganz vorn und sicherte sich zwei Goldmedaillen. Zusätzlich reicht es ihm auch noch zwei Mal für Silber. Dafür wurde dem Thurgauer Sportler eine grosse Ehre zuteil. Er wurde Thurgauer des Jahres.

Quillo kommt nach Hause

Der Moment, auf den viele Fans des FC St.Gallen jahrelang warten mussten, war im September endlich da. Tranquillo Barnetta kündigte an, wieder zum FC St.Gallen zurück zu kehren. Die Freude war nicht nur bei den Fans riesig, auch die Verantwortlichen beim FCSG freuen sich, ihren verlorenen Sohn wieder bei sich zu haben. Bereits in wenigen Wochen ist es soweit: Quillo steht zum ersten Mal in einem grün-weissen Leibchen auf dem Rasen des Kybunpark.

Was sonst noch alles so geschehen ist, seht ihr im TVO-Rückblick: