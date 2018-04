Wohnwagen bei Camping-Brand beschädigt

Bei einem Brand auf einem Campingplatz am Murtensee sind ein knappes Dutzend Wohnwagen ganz oder teilweise zerstört worden. (Archivbild) © KEYSTONE/MAXIME SCHMID

Bei einem Brand auf einem Camping in Salvaux VD am Murtensee sind in der Nacht auf Sonntag ein knappes Dutzend Wohnwagen beschädigt oder sogar zerstört worden. Menschen wurden keine verletzt. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.