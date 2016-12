Ein Mailänderli = fünf Minuten Spazieren

Weihnachtsguezli - süss, lecker und mit einem Spaziergang sind die Kalorien auch schon wieder verschwunden. © iStock/clu

Am Nachmittag ein paar Guetzli, am Abend Fondue Chinoise oder Raclette. Über die Festtage darf es gern auch mal ein bisschen mehr sein. Wir geben dir hier die Übersicht, wie lange der Spaziergang am Weihnachtstag sein muss, um all die Weihnachtskalorien wieder loszuwerden. Damit aus den Festtagen keine Fetttage werden.