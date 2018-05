Ein Meet & Greet mit Roger Waters

Wir geben dir die Chance, Roger Waters hautnah zu erleben. Am Dienstag, 29. Mai, tritt der frühere Pink-Floyd-Star im Hallenstadion in Zürich auf. Du und deine Wunschbegleitung dürfen nicht nur dabei sein, sondern ihn auch im Backstage-Bereich besuchen. Du kannst dich kurz mit dem Rockstar unterhalten und das eine oder andere Selfie mit ihm zu knipsen. Nimm an der Verlosung teil und sichere dir mit etwas Glück ein unvergessliches Event.

So einfach geht’s:

Registriere dich bis am Montag, 14. Mai 2018, 12.00 Uhr im untenstehenden Formular. Wenn du bis am Montag, 14. Mai 2018, 16.00 Uhr eine E-Mail von uns erhältst, bist du inklusive Begleitung definitiv auf der Gästeliste und erlebst Roger Waters in exklusivem Rahmen.

Datum: Dienstag, 29. Mai 2018

Konzertbeginn: 20.00 Uhr

Türöffnung: 18.00 Uhr

Ort: Hallenstadion Zürich

Hier sind die Teilnahmebedingungen.

Name * Vorname Nachname

Wohnort *

Geburtsdatum *

Telefon *

E-Mail *

Teilnahmebedingungen * Ich akzeptiere die Teilnahmebedingungen..

Newsletter Ich hätte gerne den FM1Today-Newsletter.



(dom)