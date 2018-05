Ein Millionenspiel für die Espen

Für Boro Kuzmanovic sind die letzten Tage und Wochen nicht sehr entspannend gewesen. Die beiden Spiele unter ihm als Trainer haben den Espen zwei Niederlagen eingebracht. Und auch zuvor verloren sie zweimal. Seine Massnahme nun: mehr Ruhe ins Spiel bringen. «Gegen Basel gab es Momente, in denen wir ruhiger hätten spielen dürfen. Wir müssen nicht 90 Minuten powern, das können wir auch nicht», sagt Kuzmanovic.

Neue Philosophie indoktriniert

Trotz der zuletzt verlorenen Spiele ist er guter Dinge: «Ich war sehr zufrieden mit dem, was ich bisher gesehen haben. Als Gruppe können wir uns noch verbessern. Wir müssen die richtige Dosis finden, wann weniger mehr ist.» Den von Alain Sutter mehrfach gepredigten Gemeinschaftssinn hat Kuzmanovic schon inne: «Wir stehen alle zusammen, wir glauben daran, dass es möglich ist, den dritten Platz zu machen, auch wenn es schwierig wird.» Die Mannschaft sei motiviert. Sie wisse, dass man noch etwas erreichen könne. «Und das will jeder mitnehmen.»

Ein Millionen-Business

Ein Sieg gegen Luzern wäre nicht nur für Kuzmanovic eine wichtige Kehrtwende nach mehreren Niederlagen. Die Espen wären auch zurück im Kampf um Platz 3. Im Moment sind die Luzerner vier Punkte vor den St.Gallern. Mit einem Sieg könnten sich die Innerschweizer den dritten Platz sichern. Gewinnen die St.Galler, kommen sie wieder auf einen Punkt heran. Und: Luzern muss in den verbleibenden Spielen noch gegen Basel (und GC) antreten. Auf die Espen warten die Abstiegskandidaten Sion und Lausanne.

Der dritte Platz ist deshalb so wertvoll, weil er die direkte Qualifikation für die Gruppenphase der Europa League bedeuten könnte, sofern YB den Cupfinal gewinnt. Finanziell wäre dies eine sehr lukrative Sache. Es wäre mit einer Startprämie von etwa 2,6 Millionen Euro zu rechnen. Das täte dem überstrapazierten Kässeli des FCSG gut. Hinzu kämen Punkteprämien und Fernsehgelder.

Luzern: Unberechenbarer Gegner

Doch Luzern ist kein einfacher Gegner und war in den letzten Partien um einiges erfolgreicher als der FCSG. Auch Kuzmanovic weiss, dass Luzern eine Herausforderung wird: «In ihrem letzten Spiel gegen Lugano habe ich gesehen: Gerade in der ersten Halbzeit war Luzern sehr aggressiv, machte Druck, besonders im Mittelfeld. In der zweiten Halbzeit dann das totale Gegenteil: Lugano hatte viele Torchancen.»

Luzern sei unberechenbar. «Es ist eine Mannschaft, die gut in Form ist und schnelle Leute hat, vor allem vorne. Sie hat eine gute Balance, das macht sie auch aus», sagt der Interimstrainer.

Wer wird Trainer?

Neben der sportlichen Leistung des FCSG steht momentan die grosse Frage im Raum: Wer wird der neue Trainer des FCSG? Eine heiss diskutierte Frage. Unter anderem werden der frühere Sion-Trainer Peter Zeidler und der Tübacher Roger Stilz, momentan Nachwuchschef bei St.Pauli in Hamburg, als Kandidaten gehandelt. «Er muss einfach zur Kultur des Vereins passen», sagt Kuzmanovic, der ab Sommer als Assistenztrainer amtet, zur Trainerfrage. Er selber mache sich keine grossen Gedanken über die Zukunft. «Ich fokussiere mich auf meine Aufgaben heute und morgen.»

Der Anpfiff zum Heimspiel gegen Luzern ist heute Mittwochabend um 20 Uhr im St.Galler Kybunpark. Wir tickern wie immer live.

(lak)