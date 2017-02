Beni Würth, sind Sie vom klaren Nein zur Unternehmenssteuerreform III überrascht?

Dass das Resultat so klar ausgefallen ist, hat mich doch überrascht. Dass es hingegen ein Nein gibt, habe ich in den letzten Tagen und Wochen gespürt.

Wieso?

Die Vorlage ist sehr komplex. Da ist es gelungen, Unsicherheiten im Vorfeld zu streuen, das ist nicht von der Hand zu weisen. In einem solchen Fall sagen die Bürgerinnen und Bürger dann Nein.

Was bedeutet dieses Resultat für die Schweiz und insbesondere für St.Gallen?

Das Grundproblem ist nicht gelöst. Das Steuersystem in der Schweiz und in St.Gallen muss sowieso umgestellt werden. Jetzt müssen wir schauen, welche Massnahmen wir entwickeln, damit diese Umstellung vernünftig über die Bühne geht. Ohne diese Reform fallen die flankierenden Massnahmen jetzt weg.

Kommen jetzt unerwartete Probleme auf den Kanton zu?

Die Unternehmen, die betroffen sind, werden erst einmal abwarten, was passiert. Das wird ein schleichender Prozess. Ich gehe aber davon aus, dass sie die Steuerplanung neu ausrichten.

Ist das schlimm?

Es ist bedauerlich, weil das letztlich ein negatives Signal für den Wirtschaftsstandort ist.

(Das Interview führte Fabian Monn für TVO)