Ein Polizeiauto schleppt ein anderes ab

Ein Leserreporter schickte uns am Samstagabend ein Bild von einem Polizeiauto am Abschleppseil von einem anderen Polizeiauto. Er fand die Szene witzig. Was da passierte, wusste er nicht.

Auf Nachfrage bei der Stadtpolizei St.Gallen bestätigte Roman Kohler den Einsatz: «Ein Polizeiauto der Kantonspolizei hatte technische Probleme und musste abgeschleppt werden.» Ein Streifenwagen des städtischen Polizeicorps habe den liegengebliebenen BMW schliesslich an den Haken genommen und in die Garage der Kantonspolizei gezogen. «Man hilft sich unter Kollegen», so Kohler.

Warum das Polizeiauto der Kantonspolizei den Geist aufgab ist nicht bekannt.

(rar)