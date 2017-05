Ein Punkt, der wohl nur Lausanne etwas bringt

Einer der seltenen Torschüsse: Lausannes Samuele Campo zieht ab © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Lausanne-Sport bleibt beim 0:0 gegen Thun im zwölften Heimspiel in Folge ohne Sieg und macht wohl trotzdem einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt.Das Spiel war so trostlos, wie es das Resultat vermuten lässt.