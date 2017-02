Ein Punkt für Schaffhausen bei Murat Yakins Premiere

Murat Yakin stand in Aarau erstmals als Coach des FC Schaffhausen an der Seitenlinie © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Murat Yakin schrammt bei seinem Einstand als neuer Trainer des FC Schaffhausen knapp am Sieg vorbei. Seine Equipe kassiert in der Challenge League in Aarau kurz vor Schluss den 2:2-Ausgleich.