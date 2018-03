«MS 60» erreicht nach fünf Tagen Nidau

Schiff auf der Strasse unterwegs zum Bielersee: Der Spezialtransport mit dem Rumpf der "MS60" zwischen zwischen Biberist SO und Nidau BE. © Keystone/ADRIAN REUSSER

Das neue Passagierschiff für den Bielersee ist da: Nach einer spektakulären Reise über Strassen in Österreich, Deutschland und der Schweiz hat das Schiff in der Nacht zum Donnerstag die Werft in Nidau BE erreicht.