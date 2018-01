Ein Schweizer Kleindorf soll das bedingungslose Grundeinkommen testen

Die Filmemacherin Rebecca Panian will in einem Dorf das bedingungslose Grundeinkommen testen. (Archivbild) © Keystone/Alexandra Wey

In einem Schweizer Dorf soll getestet werden, wie sich ein bedingungsloses Grundeinkommen auf zwischenmenschliches Verhalten und lokalen Wirtschaftskreislauf auswirkt. Eine Filmemacherin will so «die Blockade in den Köpfen» lösen. Etliche Gemeinden sind interessiert.