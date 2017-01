So kalt wie seit 30 Jahren nicht mehr

Der Januar 2017 brachte eisige Temperaturen und Schneeverwehungen wie etwa hier in Fechy VD. (Archivbild) © Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Der Januar ist seit 30 Jahren nicht mehr so kalt gewesen wie in diesem Jahr. Die Temperatur ist seit zehn Tagen unter Null geblieben. Seen frieren zu, auf dem Bodensee schwimmen Eisschollen und die Skilifte im Mittelland laufen auf Hochtouren.