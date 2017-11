Ein Tag, fünf Unfälle, drei Verletzte

Splügenstrasse

Der erste Unfall ereignete sich kurz nach 5 Uhr morgens. Ein 62-Jähriger bog auf der Splügenstrasse auf die Autobahn ab. Gleichzeitig kam ihm ein 29-Jähriger entgegen, der ebenfalls auf die Autobahneinfahrt abbog. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Franken. Verletzt wurde niemand.

Rechenstrasse

Einen Selbstunfall gab es an der Rechenstrasse. Ein 58-Jähriger kollidierte mit seinem Lieferwagen mit einem Lichtmast. Er fuhr aus unbekannten Gründen über den Strassenrand hinaus. Er verletzte sich und es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Teufener Strasse

Beim Unfall an der Teufener Strasse waren vier Fahrzeuge beteiligt. Der Unfall geschah kurz nach dem Mittag. Vorausgehend war eine Kollision mit einem Auto und einem Lastwagen. Durch die Kollision wurde das Auto auf die Gegenfahrbahn geschleudert und krachte frontal in ein Auto, das stadteinwärts fuhrt. Dieses Auto wurde nach hinten geschoben und krachte gegen ein stillstehendes Auto. Ein 48-Jähriger wurde verletzt. An seinem Auto entstand Totalschaden. Während rund zwei Stunden gab es Verkehrsverzögerungen.

Zürcher Strasse

Gegen 14:30 Uhr rannte ein 33-jähriger Fussgänger über die Zürcher Strasse. Er prallte mit dem Auto einer 47-jährigen Lenkerin zusammen. Niemand wurde verletzt, es entstand leichter Sachschaden.

Fürstenlandstrasse

Schliesslich kam es am späteren Nachmittag um 16:15 Uhr zu einem Selbstunfall auf der Fürstenlandstrasse. Ein 27-jähriger Autofahrer war mit seinem Lieferwagen stadteinwärts unterwegs. Der Wagen geriet aus noch unklaren Gründen auf das Trottoir und schrammte an der Mauer entlang. Der Fahrer verletzte sich leicht und wurde ins Spital gebracht.

(red./Stapo SG)