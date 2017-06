Ein Tor für das Museum

Es war der perfekte Auftakt für die USA. 5 Minuten und 20 Sekunden waren gespielt, als Michael Bradley sah, dass Torwart Guillermo Ochoa zu weit vorne stand. Bradley fasste sich aus rund 40 Metern ein Herz und spielte einen Lobball. Die wohl schönste Beschreibung des Tors lieferte der «Guardian»: «Ein Stück aus Handwerkskunst, Fantasie und so perfekter Schönheit, dass davon ein Video in Endlosschlaufe in einer Dauerausstellung im Metropolitan Museum of Art laufen sollte.»

Michael Bradley from Steph Curry distance 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/vMB1NkiakG — Barstool Sports (@barstooltweetss) June 12, 2017

Bradley gelang übrigens rund 20 Minuten vor Spielende fast eine Wiederholung seines Kunststücks. Der Ball landete allerdings am Pfosten. Mexiko konnte noch zum 1:1-Endstand ausgleichen.

Für Bradley, Mittelfeldspieler bei Toronto FC, war es erst sein zweites Tor nach 2015 in der US-Nationalmannschaft.

(rr)