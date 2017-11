Vor einem Supermarkt in Bremen wurde ein Mann angeschossen. Er verstarb später im Spital. © KEYSTONE/dpa/CARMEN JASPERSEN

Ein Unbekannter hat am Donnerstagmorgen vor einem Bremer Supermarkt mehrere Schüsse abgefeuert und einen Mann schwer verletzt. Das Opfer starb später in einem Spital, wie die Polizei in der Hansestadt mitteilte. Dem Täter gelang die Flucht. Der Hintergrund der Tat blieb zunächst unklar.