Ein Toter und drei Verletzte mit Schnittwunden im Wallis

Die Einsiedelei von Longeborgne im Val d'Hérens bei Sitten im Wallis in einer Aufnahme aus dem Jahr 2006. © KEYSTONE/OLIVIER MAIRE

In der Nähe der Einsiedelei Longeborgne in Bramois VS hat die Polizei am Sonntag nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung einen Toten und drei Verletzte gefunden. Die Hintergründe sind unklar. Die Polizei hat keine Hinweise auf einen religiösen Hintergrund der Tat.