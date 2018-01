Ein Toter bei Messerattacke in Irland

Eine Polizeisperre nahe dem Tatort in der ostirischen Küstenstadt Dundalk. © KEYSTONE/AP PA/DAVID YOUNG

In der irischen Küstenstadt Dundalk ist am Mittwochmorgen ein 24-jähriger Mann auf der Strasse niedergestochen worden. Er starb an seinen Verletzungen. Bei weiteren Angriffen wurden zwei Männer verletzt.