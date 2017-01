Ein Toter und zwölf Verletzte bei Explosion in Wohnhaus in Wien

Grossaufgebot der Feuerwehr und Polizei nach der Explosion am Donnerstag in einem Wohnhaus an der Hernalser Hauptstrasse in Wien. © Keystone/APA/HANS PUNZ

Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in Wien ist am Donnerstag ein Mensch ums Leben gekommen. Zwölf weitere wurden verletzt, einige schwer, wie die Polizei berichtete. Sie geht von einer Gasexplosion aus.