Ein Trio kämpft um die Plätze hinter Paris Saint-Germain

Die Marseillais sind dank dem 5:1-Heimsieg gegen Lille wieder punktgleich mit Lyon, das am Freitag in Dijon gewonnen hat.Monaco hat nach der zweiten Niederlage in Folge (1:3 in Guingamp) nur noch einen von einst sieben Zählern Reserve.

Das vor der Saison hoch eingeschätzte Lille befindet sich mitten im Abstiegskampf und war Marseille insbesondere in der ersten Halbzeit nicht gewachsen. Zur Pause führte der Europa-League-Halbfinalist dank je zwei Toren von Florian Thauvin (19 Saisontreffer) und Kostas Mitroglou bereits mit 4:0.

Marseille – Lille 5:1 (4:0). – 52’000 Zuschauer. – Tore: 12. Thauvin 1:0. 30. Thauvin (Foulpenalty) 2:0. 35. Mitroglou 3:0. 38. Mitroglou 4:0. 54. Benzia 4:1. 68. Ocampos 5:1.

Guingamp – Monaco 3:1 (2:0). – Tore: 22. Briand (Handspenalty) 1:0. 34. Didot 2:0. 47. Thuram 3:0. 63. Touré 3:1. – Bemerkungen: Monaco ohne Benaglio (verletzt). 21. Rote Karte gegen Jemerson (Monaco).

Toulouse – Angers 2:0 (1:0). – Tore: 42. Sanogo 1:0. 60. Gradel (Foulpenalty) 2:0. – Bemerkung: Toulouse mit Moubandje.

Weitere Resultate: Amiens – Strasbourg 3:1. Metz – Caen 1:1.

Rangliste: 1. Paris Saint-Germain 33/87. 2. Monaco 34/70. 3. Lyon 34/69. 4. Marseille 34/69. 5. Rennes 34/48. 6. Nice 33/47. 7. Montpellier 33/46. 8. Saint-Etienne 33/46. 9. Nantes 34/46. 10. Guingamp 34/45. 11. Bordeaux 33/43. 12. Dijon 34/42. 13. Amiens 34/40. 14. Angers 34/37. 15. Caen 33/36. 16. Strasbourg 34/34. 17. Toulouse 33/33. 18. Troyes 33/29. 19. Lille 34/29. 20. Metz 34/26.

(SDA)