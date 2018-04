Ein umstrittener Elfer

Kaum zu glauben: Nach 92 Minuten führte Juventus Turin im Rückspiel gegen Real Madrid 3:0. Doch Ronaldo verwertet einen Penalty in der 97. Minute. Damit zieht Real Madrid aufgrund des besseren Torverhältnisses ins Halbfinal ein.

Doch der Elfer ist heftig umstritten.

«Und DAS war wohl kein Elfmeter?», fragt sich dieser Twitter-Nutzer:

But this wasn’t a penalty, I guess it was from the front not the back. @ChampionsLeague #UCL #RealJuve pic.twitter.com/i4KATzbC7W

Where were these juve fans calling for the refs head when this happened??????? pic.twitter.com/jRJzPTmjWP

Dieser Kommentator sieht den Schiedsrichter als Teammitglied von Real Madrid:

«Der Real-Präsident begibt sich in die Garderobe der Spieler, nachdem er der UEFA Geld für einen Penalty bezahlt hat.»

Florentino Perez walking into the Madrid changing after paying UEFA to give them a penalty against Juve. pic.twitter.com/6ywdNyBY8E

— A Man Has No Name. (@MidKnightGaz) 11. April 2018