Ein wirklich schräges Interview

Er schaffte den Einzug ins Viertelfinal der World Pool Masters in Gibraltar, einem Billardturnier: Der Japaner Naoyuki Oi. Er hätte in seinem Spiel um den Einzug bedeutend früher siegen könne, als er dies schliesslich tat. Als ihn der Kommentator fragen wollte, warum er nicht früher den entscheidenen Stoss gemacht hat, anwortete Oi: «Today verry lucky – congratulaatioooon mee!!» Doch damit nicht genug. Auch die nächste Frage verstand der Japaner offenbar nicht. Er antwortete mit einer Darbietung von «I have a pen – I have an apple…»

Gereicht hat es dem Japaner leider nicht für den Turniersieg, er schied im Viertelfinal aus. Und gab noch ein Interview, welches er damit beendete, dass er zugab kein english zu reden, aber glücklich sei. Er sagte noch« I go home» und ging dann wirklich heim.





Naoyuki Oi's interview on Sky Sports is the funniest thing you'll see this week 😂 pic.twitter.com/P2ABv0Ly28 — 98FM Sport (@98FMsport) 18. Februar 2017





Naoyuki Oi was back with more magic yesterday 😂 pic.twitter.com/JaVBIhift9 — 98FM Sport (@98FMsport) 20. Februar 2017

(red)