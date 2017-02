Einbrecher im Ausserrhodischen unterwegs

In Appenzell Ausserrhoden wurde in der Nacht auf Montag zwei Mal eingebrochen © SGT/Mareycke Frehner (Symbolbild)

In der Nacht auf Montag verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Ladenlokal in Niederteufen und zu einem Herisauer Restaurant. In beiden Fällen entwendeten die Diebe Bargeld.