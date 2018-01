Einbruch mit Auto als Rammbock

Um 3 Uhr rammten die Täter mit dem Heck eines Fahrzeugs den Eingangsbereich der Bijouterie. Durch die entstandene Öffnung gelangten die Unbekannten ins Verkaufslokal. Dort beschädigten sie mehrere Vitrinen und stahlen daraus Uhren und Schmuck im Wert mehrerer zehntausend Franken. Der Sachschaden beträgt ebenfalls mehrere zehntausend Franken. Anschliessend flüchteten die Täter mit dem Wagen in Richtung Bahnhofstrasse.

Bei den Tätern handelt es sich um drei unbekannte, maskierte Personen. Für die Tat verwendeten sie einen weissen Pick-up der Marke Ford Ranger. Das Fahrzeug fand die Kantonspolizei St.Gallen am Samstagmorgen in der Nähe des Tatorts. Ermittlungen ergaben, dass der Ford vor der Tat in einem Garagenbetrieb in St.Margrethen entwendet worden war. Am Wagen waren vorne und hinten unterschiedliche, ebenfalls gestohlene, St.Galler Kontrollschilder montiert.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Einbruch und zum Fahrzeugdiebstahl. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Oberbüren unter 058 229 81 00 zu melden.

(Kapo SG/red.)