Einbrüche in sechs Ferienhäuser in Planken

Am Freitagnachmittag meldete ein Besitzer eines Ferienhauses in Planken, dass er Einbruchsspuren an seinem Ferienhaus im Ortsteil Oberplanken festgestellt habe. Der Einbruchsversuch müsste gemäss Hausbesitzer von Donnerstagabend bis Freitagnachmittag verübt worden sein, teilt die Landespolizei des Fürstentums Liechtenstein mit.

Anlässlich der polizeilichen Tatbestandsaufnahme konnte festgestellt werden, dass noch in fünf weitere Ferienhäuser eingebrochen worden war. Die Besitzer der jeweiligen Ferienhäuser gaben als mutmasslichen Tatzeitpunkt Dienstag bis Freitagnachmittag an. An den Ferienhäusern entstand Sachschaden. Abklärungen bezüglich Deliktsgut werden derzeit noch getätigt.

