Eine Festnahme nach Anti-Terror-Operationen im Kanton Tessin

Bei Polizeiaktionen im Kanton Tessin ist eine Person festgenommen worden. Ermittelt wird wegen des Verdachts, dass im Südkanton Menschen für die Terrororganisation "Islamischer Staat" und verwandte Organisationen rekrutiert worden sind. (Symbolbild) © Keystone/CARLO REGUZZI

Im Tessin ist am Mittwoch bei Hausdurchsuchungen eine Person festgenommen worden. Zwei Polizeioperationen wurden im Rahmen von Strafverfahren in der Terrorbekämpfung durchgeführt. Unter anderem geht es um den Verdacht der Beteiligung an kriminellen Organisationen.