Geburtstagstorte für Braunbärin im Tierpark Goldau

Wie bei älteren Semestern üblich, feierte Fränzi ihren Geburtstag ruhig und würdevoll. Dem vom Tierpark auf einem Gesteinsbrocken platzierten Rosinen-Weizen-Roggen-Rübli-Honig-Kuchen schenkte sie zunächst keine Beachtung und trottete gemütlich durch ihr Revier.

Doch dann bequemte sich die Jubilarin doch noch, das Geschenk auf den Boden herunterzuholen, um es dort zu verspeisen. Unter Mithilfe ihrer Pranken verschlang sie den Kuchen genussvoll, aber – für eine Geburtstagsparty – auch etwas einsam.

Das Alter merke man der Goldauer Grande Dame laut dem Tierpark nicht an. Fränzi stehe jeden Morgen auf, um Futter zu suchen und unternehme Streifzüge.

Fränzi ist auch im Winter aktiv. Sie mache zwar ausgiebige Nickerchen, ziehe sich aber nicht vollständig zur Ruhe zurück, dies im Gegensatz zur ihrer Nachbarin Evi.

Fränzi hat fast ihr ganzes Leben in Goldau verbracht. Geboren worden war sie 1983 in Bern und kam dann als einjähriges Jungtier in den Tierpark. Sie hat mehrmals Nachwuchs aufgezogen, zuletzt im Alter von zwölf Jahren. Fränzi ist die Stammmutter der anderen drei Goldauer Bären.

Seit 2009 lebt die Jubilarin in der Gemeinschaftsanlage für Bär und Wolf. Sie habe sich gut an die neue Umgebung gewöhnt und fühle sich in ihrem Teil der Anlage sehr wohl, teilte der Tierpark mit.

Syrische Braunbären sind eine Unterart der Braunbären. Sie sind nahe Verwandte der ursprünglich in der Schweiz heimischen Europäischen Braunbären. Sie sind aber etwas kleiner und heller als diese.

Syrische Braunbären lebten ursprünglich im Nahen Osten. Zu ihrer Verbreitung gebe es keine verlässlichen Zahlen, schreibt der Tierpark. Es sei äusserst unwahrscheinlich, dass in Syrien noch solche Tiere lebten. Gewiss sei aber, dass der syrische Braunbär in der Natur vom Aussterben bedroht sei.

