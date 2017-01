Eine Gossauerin will Miss Universe werden

Dijana Cvijetic möchte Miss Universe 2017 werden. © pd

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Universum? Vielleicht Dijana Cvijetic? Die Gossauerin hat bereits mehrere Misswahlen gewonnen und reist morgen in die Philippinen an die Miss Universe Wahlen. Ob es dort für das silberne Krönchen reicht, das wird sich in den nächsten Wochen herausstellen.