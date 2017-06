Eine Grüne soll Stadträtin werden

Anfang Mai gab Nino Cozzio bekannt, er trete per Ende 2017 aufgrund seines Krebsleidens als St.Galler Stadtrat zurück. Die CVP möchte ihren freiwerdenden Sitz mit Boris Tschirky, Kantonsrat und Gemeindepräsident von Gaiserwald, besetzen. Am Montag entscheidet die SVP über eine Kandidatur, bereits wurde Stadtparlamentarier Jürg Brunner für das Amt vorgeschlagen.

Nun wollen es offenbar auch die Grünen wissen: Wie das «St.Galler Tagblatt» berichtet, hat die Partei am Samstagmorgen Ingrid Jacober für die Stadtratsersatzwahl vom 24. September nominiert. Die 49-Jährige ist in Appenzell aufgewachsen und nach der Ausbildung zur Schriftsetzerin Sozialarbeiterin geworden. Sieben Jahre hat sie die Jugendinformation «tipp» in St.Gallen geleitet, heute ist sie bei einer städtischen Tagesbetreuung für Schulkinder tätig.

Das «St.Galler Tagblatt» nennt Jacober ein «politisch unbeschriebenes Blatt». Engagiert sei sie vor allem in ihrem Wohnquartier Tschudiwies-Centrum, wo sie sich in den vergangenen Jahren für einen Kindertreffpunkt und eine 20er-Zone stark gemacht habe.

Aktuell ist noch nicht bekannt, ob die FDP sowie die Grünliberalen an der Ersatzwahl teilnehmen werden.

(red.)