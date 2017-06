Wenn Weinfelden bei Fischer Bettwaren mitmischt

«Wyfelde isch für mich de richtig Platz. Denn in Wyfelde find ich min goldige Schatz», trällert Manfred Fries alias «Dä Brüeder vom Heinz» in seinem neuen Song «Wyfelde», der während der letzten Tage wie wild im Internet verbreitet wurde.

Seither wissen wir: Weinfelden ist sowas wie der Star des Thurgaus. In Affeltrangen tanzen sie schliesslich nur an der Stange, in Frauenfeld sehen sie nur das Geld und in Amriswil kiffen sie zu viel.

Der Weinfelden-Trend hat nun offenbar auch «Swissmeme» angesteckt. Die Facebook-Unterhaltungsseite hat eine Parodie des berühmten Fischer-Bettwaren-Fernsehspots veröffentlicht – mit Heinz Wehrle vom Sicherheitszentrum Weinfelden «im Herzen des Kantons Thurgau» als Protagonist. «All unsere Löschuniformen sind isoliert mit Federn von toten Tieren», heisst es zu Beginn des Videos. Darauf folgt ein Flachwitz nach dem anderen. Aber seht selbst:

Erst s’Lied und jetzt das😂 Instagram: swissmeme Posted by Swissmeme on Dienstag, 27. Juni 2017

Hier das Original von Fischer Bettwaren aus dem Jahr 2012:

(red.)