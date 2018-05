«Eine Mannschaft mit viel Qualität»

«Die Zielsetzung ist klar: Wir wollen diesen dritten Rang erreichen», sagt FCSG-Sportchef Alain Sutter zu TVO. Vor dem Heimspiel gegen den FC Basel trennen die Espen noch zwei Punkte von diesem Platz und dem FC Luzern. Die Innerschweizer haben das klar bessere Torverhältnis.

Sutter: «Wir haben es in den eigenen Füssen, diesen dritten Rang zu holen. Von den letzten vier Spielen haben wir drei davon zu Hause. Unter anderem gegen unseren direkten Konkurrenten Luzern, es liegt also ganz klar nur an uns, ob wir das Ziel erreichen.»

FC Basel hat seinen Platz

Gegen den FC Basel ist es nicht unrealistisch, Punkte zu holen. Die letzte Partie gewann der FC St.Gallen auswärts im St.Jakob-Park nach zwei Toren von Cedric Itten 2:0. Ausserdem geht es für den FC Basel um nichts mehr, nachdem sie den zweiten Rang auf sicher haben und YB Meister ist.

Einfach wird es trotzdem nicht. «Es geht um die Tagesform. Basel ist vielleicht nominell besser besetzt, aber ein Sieg ist möglich. Gerade in einem Heimspiel und bei dieser Konstellation, bei der es unserer Mannschaft noch um etwas geht», sagt Sutter.

Lage des FCSG «nicht überraschend»

Dass der FC St.Gallen überhaupt um diesen Rang und einen Europa-Platz mitkämpfen kann, verdankt er laut Nassim Ben Khalifa dem Team: «Für mich ist das nicht überraschend. Wir haben eine Mannschaft mit ganz viel Qualität», meint er.

Ben Khalifa betont, dass sich die Mannschaft bewusst sei, dass sie kämpfen müsse. Trotzdem freut er sich bereits auf das Ende der Saison: «Es war schon sehr anstrengend. Wir freuen uns, dass das Ende bald da ist. Aber wir freuen uns auch, dass wir zum Abschluss noch etwas ganz Grosses erreichen können.»

Das Spiel des FC St.Gallen gegen den FC Basel vom Sonntag im Kybunpark gibt es ab 16 Uhr live im Ticker auf FM1Today.

(red.)