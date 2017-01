Eine Million Japaner feiern Volljährigkeit im Kimono

In prachtvollem Kimono und üppig geschminkt präsentieren sich die Japanerinnen als Erwachsene. © KEYSTONE/AP/KOJI SASAHARA

Mehr als eine Million Japanerinnen und Japaner haben ihre Volljährigkeit gefeiert. Junge Frauen in traditionellen hellen und bunten Kimono erschienen am Montag zu Zeremonien, die an diesem nationalen Feiertag im ganzen Land zu ihren Ehren veranstaltet wurden.