Eine Nacht für Manga-Fans

«Japan fasziniert und Japan boomt», schreiben die Organisatoren auf ihrer Webseite. Deshalb wurde die Manga-Nacht in Davos veranstaltet. Es dabei beispielsweise um geheimnisvolle Geishas, legendäre Monster, Hightech und verrückte Modetrends. Einfach alles was in Japan so beschäftigt und Japan speziell macht. Natürlich darf dabei das typische japanische Essen nicht fehlen. Die Veranstaltung gib es seit 16 Jahren und sie bietet ein «integratives, soziokulturelles Happening» für Japanfans an.

Die japanische Kultur wird dem Publikum anhand von Konzerten, Shows, Workshops, Filmen, Stars und Streetfood vermittelt. Grundsätzlich ist die Veranstaltung für jeden, der Japan liebt.

(red.)