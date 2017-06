Eine Niederlage zum Saisonabschluss

Tor

Dejan Stojanovic, Note: 4

Der 23-jährige Keeper war bei jedem Gegentor schuld- und machtlos. Er musste zwar vier Mal hinter sich greifen, dennoch hielt er seine Farben mit teils starken Paraden lange im Spiel.

Verteidigung

Mario Mutsch, Note: –

Das letzte Spiel im Dress des FCSG bleibt dem Luxemburger in schlechter Erinnerung. Er verletzte sich nach sechs Minuten und wurde durch Gelmi ersetzt.

Silvan Hefti, Note: 5

Präsentierte sich einmal mehr in gewohnter Manier und verteidigte clever. Startete in der Innenverteidigung, spielte dann nach Mutschs Verletzung auf der Position des Aussenverteidigers. Lief es über seine Seite, blieben die Basler fast immer an ihm hängen.

Karim Haggui, Note: 4

Musste mit einem «Brummschädel» nach 64 Minuten verletzt vom Feld. Bis dorthin spielte er einen soliden Part, auch wenn er nicht in viele Aktionen verwickelt war.

Roy Gelmi, Note: 3

Musste nach sechs Minuten für Mutsch ins kalte Wasser springen. Er kam während des Spiels nie auf Betriebstemperatur, hatte seine Gegenspieler nicht im Griff und kam oft einen Schritt zu spät. Einzig nach 80 Minuten war er auf der Höhe seiner Aufgabe, als er vor dem einschussbereiten Fransson klären konnte.

Andreas Wittwer, Note: 4

Hatte defensiv mit den FCB-Flügelspielern Elyounoussi und Steffen einen schweren Stand. Lobenswert sind seine Vorstösse in die Offensive, auch wenn er heute viel zu oft von seinen Mitspielern übersehen wurde.

Mittelfeld

Gianluca Gaudino, Note: 4,5

Es war eines der besseren Spiele der Bayern-Leihgabe. Bot sich jeweils klug als Anspielstation an und hatte keine ärgerlichen Ballverluste zu beklagen. War es sein letzter Auftritt in Grün-Weiss?

Alain Wiss, Note: 4

Begann im Mittelfeld und beendete die Partie in der Innenverteidigung. Spielte eine unaufgeregte Partie, ohne gross auf- oder abzufallen.

Danijel Aleksic, Note: 5

Freistösse in Richtung Muttenzer-Kurve scheinen ihm zu liegen. Wie er nach 25 Minuten das Leder über die Mauer ins Lattenkreuz zirkelte, war eine Augenweide. Auch sonst war er sehr engagiert und wollte das Spiel an sich reissen.

Yannis Tafer, Note 3

Wurde nach seiner Einwechslung kaum gesehen, was aber auch damit zu tun hatte, dass die Basler in der letzten halben Stunde nicht mehr viel anbrennen liessen.

Tranquillo Barnetta, Note: 4

Auch wenn es über das ganze Spiel gesehen nicht sein Abend war, hatte auch er gute Momente. Wie zum Beispiel nach 82 Minuten, als er die Kugel auf Ajeti durchsteckte, dieser aber nicht davon profitieren konnte.

Sturm

Boris Babic, Note: 3

Fand nie richtig in die Partie und hatte nur eine einzige Torchance. Unmittelbar vor dem Führungstor durch Steffen hätte er seine Farben in Front schiessen müssen. Wie er diese Gelegenheit auslassen konnte, bleibt sein Geheimnis. Nach 63 Minuten kam Tafer für ihn auf den Platz.

Marco Aratore, Note: 4,5

Scheute sich nicht, in die Duelle zu gehen und konnte dadurch einiges auf der linken Seite provozieren. Am Ende fehlte aber auch ihm die Durchschlagskraft und die nötige Entschlossenheit in den Abschlüssen.

Albian Ajeti, Note: 3

Ist er mit seinen Gedanken bereits beim FC Basel? Nach 82 Minuten hätte er die Partie ausgleichen können, verfehlte das Tor aber knapp. So eine Chance lässt sich Ajeti in der Regel nicht entgehen. Seine Effizienz liess er heute vermissen.

FM1Today-Teamschnitt: 3,9

Fazit: Es war ein unterhaltsamer Fussballabend. Zu reden gab am Schluss vor allem die Aktion der Muttenzerkurve in der 73. Minute, als diese den Rasen stürmte und minutenlang ihren abtretenden Präsidenten feierte.

Zum Spiel: Die Hoffnung auf einen Punktgewinn lebte bis kurz vor Schluss. Dann erhöhten die Basler die Schlagzahl und sicherten sich mit zwei weiteren Treffern durch Doumbia und Janko einen neuen Punktrekord. Phasenweise spielten die Espen gut mit, trotzdem blieb es den Gästen verwehrt, die Feierlaune der Basler zu verderben. Dank diesem Sieg schreibt die Mannschaft von Urs Fischer ein weiteres Kapitel Basler Vereinsgeschichte. Noch nie wurde eine Basler Mannschaft mit 86 Punkten Schweizer Meister.

Die Ostschweizer beenden die Meisterschaft 2016/2017 auf dem siebten Tabellenplatz. Einmal mehr hatten die Anhänger der Espen in diesem Jahr mehr zu leiden als zu feiern. Jetzt beginnt die spannende Transferphase. Schon bald dürfte Klarheit herrschen, wer auch noch in Zukunft das Trikot des FC St.Gallen trägt und welche neuen Gesichter zum FCSG stossen. Lange Zeit bleibt nicht. Bereits am Wochenende vom 22./23. Juli beginnt die neue Fussballsaison.