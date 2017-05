Bei einem Chaletbrand in Vercorin VS ist in der Nacht auf Sonntag eine Person ums Leben gekommen. © Kantonspolizei Wallis

In der Nacht auf Sonntag ist im Walliser Ort Vercorin ein Chalet in Brand geraten. Eine Person kam dabei ums Leben.Die Identität des Todesopfers war vorerst nicht bekannt, wie die Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung schreibt.